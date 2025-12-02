Kean Barcellona, incontro informale in Spagna: i blaugrana puntano sull’attaccante italiano? Le ultimissime

Kean Barcellona, il club blaugrana sta sondando il terreno con diversi giocatori e uno di questi è anche l’attaccante della Fiorentina

Il momento complesso vissuto dalla Fiorentina non riesce a spegnere del tutto il sorriso di Moise Kean. Un sorriso timido, accennato, ma comunque sincero, accompagnato da una grande determinazione. L’attaccante viola, intervenuto al Gran Galà del Calcio, ha voluto trasmettere fiducia all’ambiente in uno dei passaggi più delicati della stagione. «Stiamo attraversando un periodo complicato, ma dobbiamo restare in piedi e non arrenderci. Io cerco sempre di dare il massimo. Quando arrivano situazioni così difficili non possiamo pretendere che tutto vada come vogliamo», ha spiegato Kean, mostrando maturità e consapevolezza.

Il giocatore ha escluso che nello spogliatoio ci sia paura, parlando invece di un momento negativo da superare con lavoro e unità. «Dobbiamo dare il 100% in allenamento. Ci stiamo adattando alle idee di Vanoli e lo stiamo facendo nel modo giusto. Mi fido dei miei compagni e sono certo che insieme ne usciremo», ha aggiunto. Kean ha poi speso parole importanti per il nuovo allenatore: «Vanoli ha ambizione, noi abbiamo fiducia in lui. Speriamo ci porti sulla strada giusta». Non sono mancate neppure le lodi per Dzeko, leader dello spogliatoio: «Le sue parole servono sempre, è un condottiero. Per noi è un esempio enorme. Ci ha protetto come doveva, adesso dobbiamo rispondere sul campo».

Sul tema salvezza, Kean ha voluto allontanare qualsiasi ansia: «Se ci mettiamo certe idee in testa, non ne usciamo più. Siamo un grande gruppo e siamo ottimisti. Dobbiamo trasmettere questa mentalità a Firenze e ai tifosi. Possiamo fare grandi cose». Ripensando alla scorsa stagione, l’attaccante ha raccontato di portare con sé ricordi belli ma anche momenti difficili: «Mi aiutano a crescere. Le cose negative mi danno rabbia positiva e mi spingono a migliorarmi ogni giorno».

Nel frattempo, fuori dal campo, prende corpo un tema che nelle ultime ore ha guadagnato spazio: Kean Barcellona. In Spagna, infatti, si è parlato dell’attaccante viola dopo un incontro informale tra i suoi agenti e i dirigenti blaugrana. Un colloquio definito di routine, senza trattative né scenari immediati. Il Barcellona sta semplicemente monitorando diversi profili sul mercato internazionale, anche in previsione di possibili necessità future nel reparto offensivo.

Sebbene non ci sia nulla di concreto al momento, il dossier Kean Barcellona potrebbe tornare d’attualità in primavera, quando le parti potrebbero riaggiornarsi su basi più solide. Per ora resta solo un segnale: il nome di Kean continua a circolare anche oltre i confini italiani, testimonianza dell’interesse che il suo profilo continua a generare.