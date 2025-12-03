Kean Barcellona, il giocatore ha preso una decisione molto importante: le ultimissime sull’attaccante della Fiorentina

Kean Barcellona, il giocatore italiano starebbe ragionando sulla possibilità di trasferirsi realmente in Spagna. E questo non lo rende sereno

Negli ultimi giorni il tema Kean Barcellona è diventato centrale nel dibattito calcistico italiano, soprattutto dopo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Tirreno. Secondo il giornale, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, starebbe vivendo un momento di distrazione e calo di concentrazione dovuto al crescente interesse mostrato dal Barcellona. Il club blaugrana avrebbe infatti individuato proprio nell’attaccante viola il possibile erede di Robert Lewandowski, ormai non più giovanissimo e alla ricerca di un sostituto graduale per il futuro immediato.

Da quanto trapela, ci sarebbe già stato un incontro informale tra l’entourage del giocatore e alcuni rappresentanti del Barcellona. Un colloquio non vincolante, ma sufficiente a far pensare seriamente a Kean a un eventuale trasferimento in Spagna. La prospettiva di vestire la maglia del Barça rappresenterebbe per lui una grande occasione, un salto di qualità in una squadra che sta cercando un profilo giovane e fisico per colmare il vuoto che, prima o poi, verrà lasciato dal centravanti polacco. È proprio da queste indiscrezioni che il tema Kean Barcellona ha iniziato a circolare con insistenza nell’ambiente viola.

Kean, però, vive una situazione particolare. La sua stagione alla Fiorentina si sta rivelando più complicata del previsto: ha messo a segno soltanto due reti, una delle quali su calcio di rigore contro il Bologna, e lui stesso percepisce una sorta di sfortuna cronica che non gli permette di esprimere appieno il proprio potenziale. La mira non è stata delle migliori e le prestazioni sono risultate spesso altalenanti, contribuendo a un malessere crescente.

Proprio per questo, l’idea di un cambio d’aria potrebbe affascinarlo. Il dossier Kean Barcellona diventa allora non soltanto una voce di mercato, ma una possibile soluzione psicologica per un giocatore che sente di essere arrivato a un punto di svolta. Le attenzioni provenienti dalla Spagna, infatti, rischiano di diventare sempre più pressanti man mano che la stagione procede e che il Barcellona continua a monitorare il mercato degli attaccanti giovani.

La Fiorentina osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che un Kean poco concentrato può faticare a contribuire alla causa viola. D’altro canto, il giocatore è chiamato a ritrovare serenità e incisività, indipendentemente dalle sirene catalane. Resta però evidente che la combinazione Kean Barcellona continuerà a essere al centro delle discussioni nelle prossime settimane, alimentando scenari di mercato e interrogativi sul futuro del bomber viola.