Kessié vuole tornare in Italia: in settimana il summit decisivo tra gli agenti e la Juventus! Gli scenari per il possibile ritorno in Serie A

Il calciomercato Juventus guarda con attenzione al nome di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, protagonista al Mondiale con la sua nazionale, potrebbe presto tornare protagonista anche in Serie A. Il suo celebre saluto militare, diventato un marchio di fabbrica durante la precedente esperienza italiana, può infatti rivedersi sui campi del nostro campionato.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Come riportato da Tuttosport, Kessié ha le idee chiare: vuole lasciare l’Arabia Saudita e tornare in Italia. Il contratto con l’Al-Ahli è ormai vicino alla scadenza e il giocatore si libererà a parametro zero tra circa dieci giorni. Nelle scorse settimane avrebbe anche rifiutato una proposta di rinnovo da 12 milioni di euro a stagione, scelta che conferma la volontà di rientrare nel calcio europeo.

Calciomercato Juventus, Kessié manda segnali chiari

A margine della sfida del Mondiale contro la Germania, decisa anche da una sua rete, Kessié ha ribadito il proprio legame con il nostro campionato: «L’Italia mi manca tantissimo». Una frase che alimenta inevitabilmente le voci sulla Juventus, club alla ricerca di personalità, forza fisica ed esperienza internazionale in mezzo al campo.

Il profilo dell’ivoriano piace molto anche a Luciano Spalletti, che potrebbe trovare in lui un interprete ideale per dare equilibrio e leadership alla mediana bianconera.

Calciomercato Juventus, Carnevali prepara il primo incontro

I primi contatti risalirebbero a gennaio, quando lo stesso Kessié si era proposto alla Juve. Allora l’operazione era stata valutata positivamente anche dalla precedente area tecnica, grazie a dati considerati di alto livello: qualità nei passaggi nell’ultimo terzo di campo, capacità d’inserimento e presenza costante nel recupero palla.

La nuova fase dirigenziale non avrebbe cambiato la valutazione. Giovanni Carnevali apprezza il giocatore e vede in lui un’occasione importante a costo zero.

Calciomercato Juventus, il nodo resta l’ingaggio

Il problema principale resta però lo stipendio. Kessié ha guadagnato cifre molto alte in Arabia e punta a un contratto importante. La Juventus, però, non vuole superare il tetto salariale fissato per Kenan Yildiz.

Secondo Tuttosport, la proposta iniziale potrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro. Il summit tra Carnevali e l’agente del giocatore è previsto a Milano: se Kessié vuole davvero la Juventus, dovrà ridurre sensibilmente le proprie richieste.