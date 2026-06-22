Intrigo Zaniolo: braccio di ferro con i Pozzo. Juve in agguato con la carta Adzic

Nodo ingaggio tra il classe ’99 e i friulani dopo il riscatto dal Galatasaray. I bianconeri pronti a inserire Adzic o Cabal, ma il piano A resta Brahim Diaz

Nicolò Zaniolo è rinato. La stagione a Udine gli ha restituito quella luce che cercava da anni, chiudendo con 5 gol e 5 assist e brillando su palcoscenici prestigiosi come San Siro e l’Allianz Stadium. Un rendimento eccellente che, pur non essendogli valso la chiamata del ct Gattuso per i playoff azzurri, lo ha reso nuovamente un uomo mercato di primissima fascia.

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L’Udinese lo ha appena riscattato dal Galatasaray per 5 milioni di euro (con il 50% della futura rivendita a favore dei turchi), ma il vero scoglio adesso è l’ingaggio. Zaniolo percepisce 1,2 milioni netti a stagione fino al 2029, ma balla una distanza di circa 600-700 mila euro rispetto alle sue richieste. In settimana andrà in scena un vertice decisivo tra la famiglia Pozzo e l’agente Claudio Vigorelli: senza un adeguamento, l’addio sarà inevitabile.

Secondo Tuttosport qui entra in gioco la Juventus, che valuta il trequartista – il cui cartellino si aggira sui 15 milioni – come un’occasione a costi contenuti. Per convincere i friulani, il club bianconero è pronto a mettere sul piatto contropartite gradite, come Vasilije Adzic o Juan Cabal. Attenzione però anche al Como: Cesc Fabregas ha bisogno di italiani per la lista Champions e Zaniolo, che spinge per restare in Serie A, è un profilo che intriga molto. La priorità della Juventus, in realtà, resta Brahim Diaz: se però il marocchino dovesse trovare spazio nel Real Madrid di Mourinho (nonostante l’arrivo di Bernardo Silva), la “Vecchia Signora” si getterebbe a capofitto sull’italiano.





