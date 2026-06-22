Vlahovic tentato dalla Turchia: maxi-offerta del Besiktas di Italiano

Contatto diretto tra l’attaccante e Vincenzo Italiano. Sirene anche dal Galatasaray (bloccato dal nodo Icardi), mentre la Juve non alza l’offerta

Il futuro di Dusan Vlahovic si infiamma con un clamoroso inserimento dalla Turchia. Mentre il rinnovo con la Juventus a una settimana dalla scadenza del contratto sembra arrivato a un binario morto, a rimescolare le carte ci ha pensato il Besiktas, pronto a garantire all’attaccante serbo le cifre astronomiche che a Torino non sono più disposti a sborsare. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport.

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L’offerta faraonica del Besiktas

Il club di Istanbul, guidato in panchina da Vincenzo Italiano (che si è insediato a inizio mese), ha messo nel mirino l’ex Fiorentina come volto principale per una campagna acquisti estiva da oltre 100 milioni di euro. I contatti diretti tra l’allenatore e il giocatore ci sono già stati, e le cifre proposte non lasciano indifferenti:

Ingaggio: 10 milioni di euro netti a stagione.

10 milioni di euro netti a stagione. Bonus alla firma: probabilmente non inferiore ai 5 milioni di euro.

Si tratta di un’offerta reale che supera persino le pretese economiche di Vlahovic, il quale puntava a una quota fissa di 8 milioni di euro in fase di trattativa.

Il muro della Juventus

Nel frattempo, lo scenario in casa Juventus è limpido e irremovibile. Il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali ha tracciato una linea che non può essere oltrepassata: l’offerta massima per il prolungamento si ferma a 6 milioni di euro più 2 di bonus. Vlahovic è già stato informato di questo limite auto-imposto dal club: senza un deciso passo indietro da parte del serbo e di suo padre Milos, il rinnovo appare un’utopia.

Il derby turco e il nodo Icardi

Il Besiktas non è l’unica insidia nella Süper Lig. Anche il Galatasaray ha preso informazioni sul corposo dossier del parametro zero, ma prima di potersi muovere concretamente deve risolvere l’affollamento nel reparto offensivo. Tutto dipende dal futuro del dirimpettaio Mauro Icardi, anche lui in scadenza al 30 giugno e al centro di un complesso rinnovo.

La posizione del giocatore

Attualmente, Vlahovic ringrazia e temporeggia. Nonostante le lusinghe turche siano enormi dal punto di vista economico, l’attaccante confida in un’evoluzione del mercato, sperando nell’inserimento di club provenienti da campionati con maggiore appeal. La partita è apertissima, ma la bilancia tra ambizioni sportive e richiamo del portafoglio sarà presto decisiva.