Calcio italiano
Tacconi a Juventusnews24: «Il calcio italiano deve ritrovare i valori persi per strada. Alle nuove generazioni dico di non pensare ai soldi!» – VIDEO
Tacconi, ex portiere della Juventus, ha inquadrato lo stato del calcio italiano in questa intervista a Juventusnews24. Le sue parole
(inviato a Carrù) – A margine dell’evento “Storie di Serie A” a Carrù, organizzato da Nicolò Bono all’interno del calendario della rassegna “Piacere Carrù”, l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha parlato ai microfoni di Juventusnews24. Le sue dichiarazioni.
RINASCITA DEL CALCIO ITALIANO – «Sono argomenti delicati per il calcio italiano che attraversa un periodo non bello. Non siamo andati ai Mondiali, questo sicuramente deve portare una rivoluzione generale. Bisogna tornare un po’ indietro a dei valori importanti che si sono persi per strada. Cerchiamo di avere le persone giuste nel posto giusto cercando di cambiare il calcio italiano. Questo potrebbe portare a un profitto».
CONSIGLIO ALLE NUOVE GENERAZIONI – «Non pensare ai soldi, oggi c’è il Dio Denaro. Oggi i ragazzi di 18 anni hanno un milione in banca ma non la fame necessaria per crescere e fare esperienze importanti».
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