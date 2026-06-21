Belgio Iran senza reti ai Mondiali: super parate di Courtois e Beiranvand, Ngoy lascia i suoi in dieci

Il Belgio e l’Iran si dividono la posta al Mondiali 2026 in uno 0‑0 ricco di occasioni e segnato dalle parate dei due portieri. La squadra di Garcia chiude anche in dieci uomini per il rosso diretto a Ngoy, mentre l’Iran sfiora più volte il colpo grosso.

Primo tempo: chance da una parte e dall’altra, gol annullato a Taremi

L’avvio è subito intenso. Al 3’, Lukaku rimedia un giallo per un intervento in spaccata su Beiranvand. Il Belgio risponde con due tentativi ravvicinati: prima De Bruyne, poi De Cuyper, ma il portiere iraniano blocca senza affanni.

L’Iran cresce e al 14’ sfiora il vantaggio con Kanaani, fermato da un grande riflesso di Courtois. Al 22’ è Tielemans a rendersi pericoloso, ma Beiranvand devia in corner.

Al 27’ gli asiatici esultano: schema su punizione, Hajsafi serve Taremi che batte Courtois. La gioia dura pochi secondi: fuorigioco e rete annullata. Nel finale di tempo, ancora De Cuyper impegna Beiranvand, che salva in bagher.

Ripresa: Beiranvand miracoloso, Courtois risponde, poi il rosso a Ngoy

Il Belgio parte forte: al 50’ Saelemaekers calcia al volo sul secondo palo, trovando solo l’esterno della rete. Tre minuti dopo è l’Iran a sfiorare il gol con Taremi, ma Courtois si oppone.

Al 59’ arriva l’occasione più grande del match: De Bruyne controlla in area e innesca un flipper che porta il pallone sui piedi di De Cuyper. Conclusione ravvicinata, ma Beiranvand, da terra, compie un intervento clamoroso e tiene lo 0‑0.

Il Belgio insiste: al 62’ Lukebakio calcia forte, Beiranvand respinge e Vanaken non trova il tap‑in. Ma al 66’ la partita cambia: Ngoy perde palla sulla trequarti e stende Taremi da ultimo uomo. Rosso diretto per DOGSO e Belgio in dieci.

Nel finale, l’Iran ci prova dalla distanza con Ezatolahi (81’), mentre De Cuyper tenta l’ultimo assalto all’86’, ma Beiranvand blocca ancora.

Pareggio giusto, ma con rimpianti

Il Belgio paga l’imprecisione e l’espulsione, l’Iran recrimina per le occasioni create e per il gol annullato. I due portieri — Courtois e Beiranvand — sono i veri protagonisti di una sfida intensa, equilibrata e ricca di episodi.