Theo Hernandez, il Mondiale riapre il mercato per lui in Serie A: Juventus e Como osservano il francese. Occhio agli scenari per l’ex Milan

Il Mondiale con la Francia può riaccendere il futuro europeo di Theo Hernandez. L’ex terzino del Milan, oggi all’Al Hilal, è tornato al centro dell’attenzione durante la competizione iridata, non solo per il rendimento con la nazionale di Didier Deschamps, ma anche per le possibili evoluzioni di calciomercato. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il nome del francese sia tornato molto discusso tra campo e prospettive future.

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Theo Hernandez ha giocato da titolare la prima sfida contro il Senegal a New York, disputando una gara ordinata pur senza mostrare la spinta travolgente dei momenti migliori. La sua conferma contro l’Iraq non è però scontata: Lucas Digne spinge per trovare spazio e il commissario tecnico potrebbe scegliere di gestire le energie dell’ex rossonero in vista della sfida conclusiva del girone contro la Norvegia.

Theo Hernandez, Deschamps si fida del terzino francese

Il fastidio fisico che aveva costretto Theo Hernandez a saltare alcuni allenamenti nella fase iniziale del ritiro sembra ormai superato. Il giocatore sta ritrovando ritmo dopo una stagione in Arabia Saudita definita poco «allenante» dal punto di vista competitivo. Deschamps continua comunque a fidarsi di lui, anche per la capacità di incidere nelle partite bloccate con accelerazioni e proiezioni offensive.

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Quando è al meglio, Theo resta un laterale difficile da contenere: dà ampiezza, spinge con continuità e può trasformarsi in un’arma decisiva negli ultimi trenta metri.

Theo Hernandez, richiamo europeo e ipotesi italiane

Il tema mercato resta aperto. Il trasferimento all’Al Hilal, con un ingaggio da circa 20 milioni a stagione, sembrava aver chiuso ogni discorso, ma il richiamo dell’Europa continua a farsi sentire. Theo Hernandez aveva scelto l’Arabia anche per l’assenza di offerte da top club, dopo il tentativo non concluso dell’Atletico Madrid.

In Italia, la Juventus potrebbe tornare a valutare un laterale in caso di cessione di Andrea Cambiaso. Anche il Como lo aveva cercato nel gennaio 2025, ma aveva ricevuto un rifiuto nonostante una proposta importante. Un grande Mondiale potrebbe cambiare gli scenari: a 28 anni, Theo sa che il suo futuro può ancora passare dall’Europa e dalla Champions League.