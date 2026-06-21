Mondiali
Neymar vede l’esordio: allenamento completo e segnali positivi verso la Scozia
Neymar vede finalmente il debutto al Mondiale: giornata di lavoro pieno e indicazioni confortanti per Ancelotti
L’esordio di Neymar in questo Mondiale è sempre più vicino. Dopo aver svolto soltanto una parte della seduta di ieri, oggi la stella brasiliana si è allenata per l’intero sessione insieme al gruppo, un passo decisivo in vista della terza e ultima gara del Brasile nel Gruppo C contro la Scozia, in programma giovedì 25 giugno alle 00:00 italiane.
Se le sensazioni positive saranno confermate, il debutto nella competizione potrebbe finalmente arrivare proprio contro gli scozzesi.
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Dopo Haiti, lavoro extra in New Jersey per ritrovare la condizione
Neymar aveva saltato la sfida contro Haiti — vinta 3‑0 grazie alla doppietta di Matheus Cunha e al gol di Vinicius Jr. — restando in New Jersey per completare un percorso personalizzato di recupero fisico.
L’obiettivo era chiaro: tornare al top per essere utile alla Seleção nella fase decisiva del torneo.
Obiettivo sedicesimi: Ancelotti spera nel rientro
La squadra di Carlo Ancelotti punta a chiudere il girone con una vittoria. In caso di successo, la qualificazione ai sedicesimi sarebbe praticamente blindata e, con ogni probabilità, potremmo vedere Neymar in campo nella fase a eliminazione diretta.
Il suo rientro rappresenterebbe un valore aggiunto enorme per il Brasile, che fin qui ha mostrato solidità ma attende ancora il suo leader tecnico.