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Mondiali

Neymar vede l’esordio: allenamento completo e segnali positivi verso la Scozia

mauro.pioli

Published

17 minuti ago

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Neymar Brasile

Neymar vede finalmente il debutto al Mondiale: giornata di lavoro pieno e indicazioni confortanti per Ancelotti

L’esordio di Neymar in questo Mondiale è sempre più vicino. Dopo aver svolto soltanto una parte della seduta di ieri, oggi la stella brasiliana si è allenata per l’intero sessione insieme al gruppo, un passo decisivo in vista della terza e ultima gara del Brasile nel Gruppo C contro la Scozia, in programma giovedì 25 giugno alle 00:00 italiane.

Se le sensazioni positive saranno confermate, il debutto nella competizione potrebbe finalmente arrivare proprio contro gli scozzesi.

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Dopo Haiti, lavoro extra in New Jersey per ritrovare la condizione

Neymar aveva saltato la sfida contro Haiti — vinta 3‑0 grazie alla doppietta di Matheus Cunha e al gol di Vinicius Jr. — restando in New Jersey per completare un percorso personalizzato di recupero fisico.

L’obiettivo era chiaro: tornare al top per essere utile alla Seleção nella fase decisiva del torneo.

Obiettivo sedicesimi: Ancelotti spera nel rientro

La squadra di Carlo Ancelotti punta a chiudere il girone con una vittoria. In caso di successo, la qualificazione ai sedicesimi sarebbe praticamente blindata e, con ogni probabilità, potremmo vedere Neymar in campo nella fase a eliminazione diretta.

Il suo rientro rappresenterebbe un valore aggiunto enorme per il Brasile, che fin qui ha mostrato solidità ma attende ancora il suo leader tecnico.

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