Il “super-jolly” di Nagelsmann come Schillaci: Deniz Undav salva la Germania, triplica il suo valore di mercato

La mossa tattica del ct sposta Havertz e lo lancia al centro dell’attacco, il Paese celebra Deniz Undav. Valore di mercato triplicato

La Germania intera celebra Deniz Undav. L’attaccante turcomanno, che compirà trent’anni tra un mese, si è trasformato nell’inatteso salvatore della patria durante la delicatissima sfida contro la Costa d’Avorio. Entrato in campo a mezz’ora dalla fine per rilevare uno spento Musiala, Undav (con la maglia numero 26 sulle spalle) ha ribaltato l’esito del match con due gol spettacolari nell’arco di appena 34 minuti.

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Due prodezze da centravanti purissimo, entrambe realizzate col mancino. La rete dell’1-1 è stata un capolavoro assoluto: una strepitosa girata al volo su un’azione da lui stesso avviata e rifinita dall’ex genoano Amiri. Il gol della vittoria è arrivato invece all’ultimo respiro, negli istanti finali del recupero, grazie a una potente conclusione su un filtrante in verticale di Nmecha. Per festeggiare la sua impresa, l’attaccante ha scelto un’esultanza “all’americana”, incrociando tre dita davanti alla bocca proprio come fa la stella dell’NBA Jalen Brunson (dei New York Knicks) dopo i canestri da tre punti.

Figlio di immigrati in fuga dalla miseria (madre siriana e padre curdo), Undav ha ereditato dai genitori un carattere schivo e riservato nella vita privata – che condivide con la moglie Tanja e la loro figlia – ma si dimostra letale e concreto in area di rigore. I media lo hanno eletto all’unanimità come il “super-jolly nella storia tedesca dei Mondiali“, paragonando questa improvvisa esplosione iridata all’indimenticabile favola di Totò Schillaci a Italia ’90.

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Fino a questo momento, Undav era rimasto prevalentemente nell’ombra del titolarissimo Kai Havertz. Nelle sue precedenti apparizioni in Nazionale (soltanto 11 presenze, di cui appena 3 dal primo minuto per 427 minuti complessivi), era comunque riuscito a siglare la bellezza di 9 reti. Di fronte all’incubo di una sconfitta contro gli ivoriani, il ct Julian Nagelsmann ha avuto l’intuizione vincente: lo ha piazzato al centro dell’attacco, replicando il ruolo che ricopre abitualmente, e ha dirottato Havertz sulla fascia.

Questa doppietta iridata non solo lo consacra a livello internazionale, ma ha anche triplicato in un lampo la sua valutazione di mercato rispetto ai 26 milioni di euro versati due anni fa dallo Stoccarda al Brighton (seconda tappa estera dopo il prestito all’Union Saint-Gilloise). Il suo contratto con i tedeschi scadrà nel 2029, con un ingaggio annuo di circa 3 milioni netti.