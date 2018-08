Franck Kessié ha rifiutato diverse offerte pur di rimanere in rossonero. La firma per il rinnovo di contratto dovrebbe arrivare a fine mercato

Il Milan sta lavorando discretamente sul fronte degli acquisti mentre su quello delle cessioni ci sono ancora molte situazioni che devono essere definite. Al momento i rinnovi sono in stand by ma la volontà è quella di confermare i giocatori chiave della rosa. Tra questi c’è anche Franck Kessié. Sul centrocampista nelle scorse ore è piombato il Wolverhampton, pronto ad offrire ben 40 milioni di euro per il suo cartellino, ma l’ex Atalanta ha ribadito di voler rimanere in rossonero. Anche Everton e Atletico Madrid avrebbero avviato dei sondaggi nei suoi confronti.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Kessié aveva già trovato un accordo con la precedente dirigenza per il prolungamento del contratto e in settimana avrebbe incontrato Leonardo per confermare il suo futuro a Milanello. In questo momento però il direttore tecnico del Milan è impegnato in altre trattative, come ad esempio il trasferimento di Bakayoko dal Chelsea, e per questo il discorso è stato rimandato a data da destinarsi. Le parti sono comunque propense a continuare i rapporti e la firma per il rinnovo dovrebbe arrivare alla fine del mercato. L’accordo però potrebbe essere diverso rispetto a quello stretto tra Kessié e l’ex ad Marco Fassone.