Inter in Champions? Il regalo per Spalletti è Strootman

Il regalo per la Champions League arriva da Roma: Luciano Spalletti potrebbe riabbracciare all’Inter una sua vecchia conoscenza, vale a dire Kevin Strootman

L’Inter vuole la qualificazione in Champions League. Almeno il quarto posto garantirebbe il ritorno nell’Europa che conta dopo quasi dieci anni e permetterebbe ai nerazzurri di fare un mercato importante in estate. Il nome attorno a cui si concentrano le voci è quello di Kevin Strootman, centrocampista della Roma. Luciano Spalletti lo ha avuto nella sua seconda esperienza in giallorosso e ne ha fatto uno dei pilastri della squadra, nonostante l’olandese venisse da un periodo difficile dopo un tremendo infortunio. Spalletti e Strootman hanno messo su un buon rapporto e potrebbe continuarlo in quel di Milano, anche se per ora si tratta solamente di rumors. L’interesse c’è ed è alto, l’Inter opererà sul mercato soprattutto sulla linea mediana, dato che dietro si è già data da fare e in avanti aspetterà Mauro Icardi.

Strootman ha il profilo giusto per l’Inter

Arriverà Stefan de Vrij, forse con lui ci sarà Andriy Lunin, quindi dietro è tutto ok, mancano solo i riscatti. A centrocampo Strootman è il nome principale, anche se il costo non è proprio tra i più bassi in circolazione. Ha una clausola di rescissione da quarantacinque milioni di euro nel suo contratto con la Roma, che ha una scadenza lunghissima fissata alla fine di giugno del 2022. Con la qualificazione in Champions League, potrebbero realizzarsi un po’ di sogni da parte dei nerazzurri e Kevin Strootman è uno di questi. Ha esperienza internazionale, è ancora giovane (ha compiuto da poco ventotto anni), ha le geometrie giuste per la linea mediana di Spalletti: Stootman sembra l’acquisto perfetto. A Roma non sembrano così intenzionati a tenerlo, tanto che già stanno cercando nomi nuovi a centrocampo. L’addio dell’ex PSV in estate sembra ormai certo.