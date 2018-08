Kevin Strootman, centrocampista olandese, si trasferirà all’Olympique Marsiglia. La Roma riceverà 25 milioni di euro, mentre il giocatore guadagnerà 4,5 milioni netti a stagione per 5 anni

Kevin Strootman è a un passo dall’Olimpyque Marsiglia. Il centrocampista olandese della Roma, infatti, si sarebbe convinto ad accettare l’offerta dei francesi, che gli offrirebbero un contratto da 4,5 milioni netti a stagione per 5 anni. Dopo le distanze degli scorsi giorni tra i due club, i transalpini si sono decisi ad affondare il colpo con una trattativa lampo e già domani dovrebbe sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. Il centrocampista, infatti, non è stato convocato da Eusebio Di Francesco per la sfida Roma-Atalanta. In cambio la Roma riceverà 25 milioni di euro per cedere il suo giocatore.

Kevin Strootman potrà dunque riabbracciare l’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia, attuale allenatore dei francesi. Sotto la sua gestione, il centrocampista olandese ha offerto le sue prestazioni migliori, prima di incorrere in una serie di infortuni che ne hanno condizionato l’attività. L’olandese, entrato nel cuore dei tifosi, non sarà una cessione facile da digerire per i romanisti, anche se non manca la fiducia nella società.