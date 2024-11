King’s League Italia, Ibrahimovic: «Porterà spettacolo, io in campo? E perchè no? Ecco che squadra farei» – VIDEO

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante e ora dirigente del Milan, alla presentazione a Torino della King’s League Italia

(Dal nostro inviato Marco Baridon) L’ex attaccante e attuale dirigente del Milan Ibrahimovic è intervenuto alla presentazione della Kings League Italia: le sue parole raccolte da Calcionews24.com in zona mista.

COSA PORTA LA KINGS LEAGUE ALL’ITALIA – «Porterà spettacolo, show, divertimento per i tifosi, è qualcosa che non hanno visto prima. Siamo tutti eccitati, stiamo aspettando che inizi lo show. Sono contento, è un format totalmente diverso dal calcio professionistico. Per fans e tifosi sarà molto divertente. »

IBRAHIMOVIC IN CAMPO NELLA KING LEAGUE – «Perché no? Qualcosa posso fare ancora, non è che sono fuori forma. Però devo allenarmi tutti i giorni, o forse no… Fare come Totti che vuole tornare in campo? Vogliamo tornare tutti, ma poi in campo è un’altra storia»

QUALI GIOCATORI SCEGLIEREBBE NELLA SUA SQUADRA DI KINGS LEAGUE – «Non voglio offendere perché ho giocato con grandi giocatori. Se faccio veloce… Buffon a porta anche se i piedi non erano top. Se faccio 2-3-1, chi metto dietro? Thiago Silva e Nesta. In mezzo metto Xavi, a sinistra Nedved che siamo a Torino. A destra chi metto? Iniesta. Poi mi mancano sicuro altri nomi. Davanti metto Messi e io faccio l’allenatore»

UNA REGOLA CHE METTEREBBE IN SERIE A DELLA KINGS LEAGUE – «Me l’hanno chiesto prima, è difficile. E’ più spettacolo, è diverso. Come ex calciatore quale regole possono mettere? Non lo so è difficile, molto difficile. Più spettacolo»

SU MILAN JUVE – «Bella partita, bella partita»