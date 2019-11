Klopp: «Bentornato Mourinho! Su Pochettino…»

Il tecnico del Liverpool Klopp ha dato il bentornato in Premier League a Mourinho e commentato l’esonero di Pochettino

Jurgen Klopp ha parlato del ritorno di José Mourinho in Premier League, dopo undici mesi dal suo addio al Manchester United: «Bentornato José! È bello che sia tornato. Dall’altra parte non c’è più Pochettino e questo dimostra quanto le cose cambino velocemente».

«Cinque mesi fa abbiamo giocato contro in finale di Champions League. Quando l’ho saputo, all’inizio non ci potevo credere», ha ammesso il tecnico del Liverpool in conferenza stampa.