Klopp: «Lampard? Deve imparare ancora tanto, ma è giovane»

Jurgen Klopp ha parlato di Frank Lampard dopo averlo battuto nell’ultimo turno di Premier League: le sue parole

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo turno di Premier League. Il tecnico tedesco è tornato sul duello vinto contro il Chelsea di Frank Lampard. Le sue parole.

«Lampard deve imparare a farla finita subito dopo il fischio finale. E lui non lo ha fatto. Sinceramente, non va bene. Ha ancora molto da apprendere dato che è allenatore ancora giovane. Quello che ha detto in campo non è un problema, anzi lo capisco, capita che ci sia della tensione. Non mi va bene , invece, che dopo la fine della partita non sia stato capace di chiudere il libro o voltare pagine. Non l’ha fatto, come dovrebbe farlo un vero sportivo».