Klopp: «Ecco come si batte il City» – VIDEO

Klopp, le parole del tecnico del Liverpool dopo la vittoria dei Reds per 3-1 sul Manchester City di Guardiola

Una vittoria bellissima e importante quella del Liverpool sul City di Guardiola. Al termine della gara il tecnico del Reds ha analizzato il match in conferenza stampa.

«Abbiamo segnato due gol incredibili e anche sofferto per come ha giocato il City. Non puoi giocare facendo il loro gioco perché loro sono i migliori a farlo. Dopo il gol del 3-1 hanno provato a spingere di più, noi ci siamo rilassati un po’ e abbiamo cercato di cambiare. Dopo l’intervallo siamo passati al 4-4-1-1, poi sul finire della gara anche al 4-5-1. La gara mi è piaciuta tanto, l’atmosfera era incredibile. Tutto bellissimo con un avversario incredibile».