Kluivert entusiasta: «Ecco perchè ho scelto la Roma»

Justin Kluivert è pronto ad iniziare la sua prima stagione in giallorosso sperando di poter seguire le orme del padre

Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, arrivato a inizio estate dall’Ajax, si racconta attraverso 5 numeri della sua carriera alla tv ufficiale giallorossa: «Quella all’Ajax è stata una grande esperienza, ho disputato la Youth league e ho giocato ad alto livello. Ho scelto la Roma perché volevo cambiare, sono contento della mia scelta. Ho scelto la Roma dopo aver parlato con la mia famiglia, avevamo delle buone sensazioni e ho scelto i giallorossi. Gol più bello? Penso di averlo segnato contro il Twente con un tiro dalla distanza, è il mio punto di forza che posso migliorare. Preferisco segnare gol ma fornire assist è importante per un’ala sinistra».

Poi un passaggio dedicato alla famiglia, per lui fondamentale con papà Patrick Kluivert maestro e guida nella vita: «La famiglia è molto importante per me, ho tre fratelli più piccoli e faccio tutto per loro. Papà ha avuto una grandissima carriera e per me non è difficile relazionarmi con lui, mi sprona ogni giorno e non sento la pressione. Mi parla molto e bisogna ascoltarlo, sono fortunato che la condivida con me. Ho scelto il numero 34 per un mio amico che ha avuto un grave incidente alla testa, lo faccio per lui. Gli olandesi in squadra? Strootman e Karsdorp mi hanno accolto bene, è bello poter contare su di loro. È un onore vestire la maglia della Roma, soprattutto perché pochi olandesi l’hanno vestita».