Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa del ritorno degli ottavi di Champions League contro il PSG. Le sue parole.

«Ovviamente crediamo di poter rimontare la gara d’andata. Abbiamo resistito per tutta la partita nonostante i cambi per gli infortuni. Mercoledì sarà un’altra gara, analizzeremo la partita di oggi per vedere dove migliorare».