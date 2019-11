Koke: «Juve, non c’è solo Cristiano Ronaldo» – VIDEO

Il centrocampista dell’Atletico Madrid Koke ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro la Juventus – VIDEO

Manca ormai poco all’attesissimo fischio d’inizio tra Juventus e Atletico Madrid, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Ad analizzare la partita è Koke.

Il centrocampista dei colchoneros ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la forza dei bianconeri che non riguarda solamente Cristiano Ronaldo: «Juventus, non c’è solo CR7…», ha dichiarato Koke.