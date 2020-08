Koke: “Serataccia Atletico, onore al Lipsia” – VIDEO

Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match perso contro il Lipsia. Ecco le sue parole

Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match perso contro il Lipsia. Ecco le sue parole

«È stata una serata difficile per noi e per tutti i tifosi dell’Atletico. Avevamo eliminato i campioni in carica, ma non siamo stati all’altezza. Il loro secondo gol, ad essere onesti, ci ha dato la mazzata finale. Adesso dobbiamo guardare avanti, è stata una stagione difficile ma in Liga siamo arrivati terzi».