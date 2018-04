Kolarov ci crede: «La finale? Abbiamo l’obbligo di provarci»

Le parole di Alesandar Kolarov alla vigilia di Liverpool-Roma, match valido per la semifinale d’andata di Champions League

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, ha presentato la gara contro il Liverpool in conferenza stampa al fianco di Eusebio Di Francesco (leggi le dichiarazioni del tecnico). Queste le parole del giocatore serbo: «Se possiamo limitare Salah come fatto con Messi? Con il Barcellona abbiamo giocato insieme, non eravamo concentrati solo su Messi. Domani dobbiamo fare lo stesso, se ci riusciamo possiamo fare grandi cose. Se quando sono arrivato pensavo a certi obiettivi? Non ci pensavo, ma col mister volevamo vincere tutte le gare. Non siamo qui per caso, abbiamo dimostrare di valere la semifinale. Siamo pronti a fare due grandi partite».

Il giocatore giallorosso ha continuato: «Se possiamo vincere la Champions? Siamo arrivati fin qui, quindi dobbiamo provarci. Ora viene il bello, ma anche il duro. Domani vedremo, di sicuro siamo arrivati qui con merito e dobbiamo provarci. Totti? Non ho avuto la fortuna di giocare con lui, ma anche se ha un ruolo diverso, è come se fosse un compagno di squadra. Personalmente non abbiamo parlato della gara, ma avrà dato buoni consigli a chi sarà andato da lui. Se Anfield fa paura? Una semifinale porta un’atmosfera speciale, parliamo di uno stadio speciale, credo che da bambino chiunque sogni di giocare partite del genere. Ci sarà la carica del pubblico di casa, ma la settimana prossima succederà lo stesso con noi. Sappiamo dove siamo arrivati, siamo concentrati».