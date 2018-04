Eusebio Di Francesco è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione di Liverpool-Roma, prima delle due semifinali di Champions League

E’ vigilia di Liverpool-Roma in casa giallorossa, con mister Di Francesco che si è espresso così in press conference: «Le impressioni del walk around? Già immaginiamo l’atmosfera della partita di domani sera qui ad Anfield, una cosa a cui noi in Italia non siamo abituati. Domani avremo l’affetto dei nostri tifosi al seguito. Bisognerà essere ancora più squadra rispetto al 3-0 con il Barcellona: il Liverpool è diverso da loro per ritmo e intensità».

Quindi il tecnico della Roma sposta il focus su questioni tecniche: «Domani sarà ballottaggio Schick/Under. Potremmo scendere in campo con la difesa a 4 o a 3, ma la cosa più importante è la mentalità che non deve cambiare. La differenza domani la farà la capacità di rimanere corti nelle due fasi di gioco». Per poi dire la sua su Jurgen Klopp, manager del Liverpool: «Mi piace la filosofia di calcio di Klopp, si avvicina alla mia, anche se lui ha dimostrato sicuramente molto più di me. Klopp ha detto che sa dire solo ‘spaghetti’ in italiano? Io in inglese so dire solo ‘hamburger’. Ho l’ambizione di arrivare in finale di Champions League». Alisson? «Alisson è prontissimo per questa partita, come lo sono tutti i 22 convocati per questa gara».