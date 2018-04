Edin Dzeko, alla vigilia di Liverpool-Roma, ha detto la sua sul percorso dei giallorossi in Champions League

Dzeko è uno dei centravanti che si sono maggiormente messi in mostra in questa edizione della Champions League, autore di 6 gol fin qui. L’attaccante bosniaco si è raccontato al sito della Uefa, a partire dalla doppia semifinale contro il Liverpool: «Saranno le partite più importanti della stagione. In 180 minuti possiamo raggiungere la finale che tutti noi sogniamo, ma non sarà facile perché il Liverpool è una squadra forte e ha un allenatore che ama il calcio votato all’attacco, proprio come noi».

Poi il discorso finisce, inevitabilmente, sul suo ex partner in attacco, Mohamed Salah: «Ha giocato con noi per due anni e ci spiace che se ne sia andato, ma è il calcio. Un attaccante che segna 30 gol in Premier League può sicuramente darci problemi. Il Liverpool gioca bene come collettivo, quindi non dobbiamo pensare a un solo giocatore ma a tutta la squadra, perché il Liverpool è forte in tutti i reparti». E la finale di Kiev: «Sarebbe un sogno che diventa realtà, ma andiamo avanti un passo alla volta». Quindi chiosa finale su Roma e la Roma: «I tifosi ci hanno sempre sostenuti, ci sono sempre stati sia per me che per la squadra. Per quanto riguarda la città non ho molto da dire, è sicuramente una delle più belle città al mondo».