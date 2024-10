Koopmeiners, domani il giorno della verità: la Juve spera di averlo per quella partita

Paul Pogba scenderà in campo a novembre, prima della fine della squalifica per doping, nella Kings Cup a Dubai

Il ritorno in campo ufficiale di Pogba su un campo sarà il prossimo marzo, quando scadrà la squalifica per doping per il centrocampista della Juve, ma prima di allora, come riportato dal Daily Mail, il francese giocherà il prossimo 30 novembre nella Kings Cup.

Si tratta di una competizione amichevole che si svolgerà a Dubai e che vedrà tra i protagonisti ex campioni come Owen, Scholes, David Silva, Davids, Terry, Roberto Carlos e Fellaini. Per lo juventino (per quanto il suo futuro sembra sempre più lontano da Torino) ci sarà un regolamento speciale, e non potrà giocare più di 30 minuti – un quarto d’ora per tempo – indosserà una maglietta speciale e non potrà essere ammonito, espulso o finire in fuorigioco.