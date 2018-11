Kalidou Koulibaly, intervenuto sulla sua nomination per il Pallone d’Oro africano, dichiara amore al Napoli e sogna lo Scudetto…

Kalidou Koulibaly è una colonna del Napoli che negli ultimi anni ha provato a togliere alla Juventus lo scettro di Campione d’Italia. Il difensore senegalese, negli ultimi giorni impegnato con la sua Nazionale, è intervenuto sulla sua nomination per il Pallone d’Oro africano. Il difensore classe 1991, nominato insieme a Salah, Mané, Benatia e Partey, è stato intervistato dai microfoni della BBC: «La cosa più importante è lavorare per migliorare e poter dimostrare di essere uno dei migliori difensori al mondo. Il gol alla Juve della scorsa stagione è stato molto importante per me, adesso voglio vincere col Napoli. I tifosi mi danno tanto affetto e fiducia, voglio ricambiare vincendo lo Scudetto».

Koulibaly ha poi proseguito: «Lo scorso anno ci abbiamo creduto, abbiamo spaventato la Juve fino alla fine. E’ stata comunque una sensazione gratificante. Il Senegal? Sono nato in Francia e dentro di me ho due culture, vedere la Nazionale francese vincere il Mondiale nel 1998 mi ha fatto capire che volevo diventare un calciatore. Però amo tantissimo anche il Senegal e ho deciso di giocare con questa maglia. Abbiamo disputato un buon Mondiale ma siamo stati sfortunati, ora ho voglia di scrivere la storia di questo Paese con questa Nazionale».