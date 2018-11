Pallone d’Oro africano, Koulibaly e Benatia nella top five

La Caf ha reso noti i cinque candidati tra i quali verrà scelto il miglior giocatore africano dell’anno. La proclamazione il 2 dicembre

La Federazione africana ha reso noto i cinque candidati per il Caf Award, ovvero il Pallone d’Oro africano. Tra questi ci sono anche due giocatori militanti in Serie A, entrambi difensori centrali delle prime due della classe: Kalidou Koulibaly e Mehdi Benatia. Difficile però che il 2 dicembre, giorno della proclamazione, il nome di uno dei due possa risultare come vincitore. Il favorito è senza ombra di dubbio Mohamed Salah, autore con il Liverpool di un’annata da incorniciare con 44 gol e la finale di Champions League. Insieme a lui il suo compagno ai Reds Sadio Mané, anche lui protagonista di una super stagione. L’ultimo candidato è il ghanese Thomas Partey dell’Atletico Madrid campione di Europa League.