Koulibaly ricorda Maradona: «Sarebbe bello dedicargli questa stagione con lo scudetto»

Kalidou Koulibaly ha parlato anche di Diego Armando Maradona durante l’intervista a Linea Diletta su DAZN

Kalidou Koulibaly ha parlato di Diego Armando Maradona durante l’intervista rilasciata a DAZN a Linea Diletta.

MARADONA – «Se dovessi raccontare in un film la stagione 2021/22 del Napoli gli darei il titolo ‘In memoria di Maradona’. Sarebbe bello dedicargli questa stagione, con lo scudetto sarebbe ancora più bello. Pensare che una leggenda come Maradona abbia detto certe parole su di me mi fa sentire fortunato. Gli ho mandato una maglietta, dicendogli che lo aspettavo a Napoli: ho avuto la fortuna di vederlo in occasione di una partita contro il Real Madrid e sono stato molto felice».

CLICCA QUI PER LA PLAYLIST COMPLETA SU MARADONA