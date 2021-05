Koulibaly saluta Gattuso: «Per sempre stima e riconoscenza nei tuoi confronti»

Kalidou Koulibaly ha salutato Rino Gattuso attraverso un tweet: il messaggio del difensore senegalese

Kalidou Koulibaly ha salutato Rino Gattuso – nuovo allenatore della Fiorentina – attraverso un tweet. Il messaggio del difensore senegalese.

«Grazie per tutto Mister #Gattuso, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore».