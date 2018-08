Kovacic-Real Madrid è rottura: il croato non tornerà ad allenarsi

Un altro caso spinoso per Florentino Perez: dopo Cristiano Ronaldo e Modric anche Mateo Kovacic vuole lasciare Madrid

Terremoto a Madrid. Mateo Kovacic va allo scontro con le merengues: oggi, il croato, ha comunicato al club che vuole essere ceduto e che non tornerà ad allenarsi a Valdebebas, il centro sportivo dei campioni d’Europa, finché non sarà definito il suo futuro che sarà lontano dalla capitale spagnola. Lo rivela il quotidiano sportivo spagnolo Marca, lo stesso giornale al quale il centrocampista croato aveva dichiarato durante il Mondiale di voler lasciare il Real per giocare di più. Per il Real è l’ennesimo caso spinoso da affrontare dopo quello di Luka Modric, campione sogno dell’Inter che avrebbe chiesto la cessione a Florentino Perez.

Secondo i giornalisti spagnoli, Kovacic andrà allo scontro totale con il club. Da un lato, il centrocampista di 24 anni che non si sente al centro del progetto e vuole essere protagonista altrove; dall’altro il club che, su indicazione dell’allenatore Julen Lopetegui, vuole evitare il rischio di una fuga da Valdebebas. I club italiani sono alla finestra con le orecchie drizzate. Kovacic è stato offerto alla Roma qualche giorno fa ma a Monchi non entusiasma, ma a tenere d’occhio la situazione è soprattutto il Milan di Leonardo, che pensa al croato come alternativa a Rabiot.