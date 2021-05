Kroos: «Il Chelsea non mi toglie il sonno. Su Zidane al Real Madrid...»

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea

CHELSEA – «La cosa più determinante sarà la qualità. La motivazione c’è, ma la cosa più importante è la qualità. Sappiamo che non è stata una stagione facile, ma abbiamo superato tanti momenti complessi. Siamo a maggio e vogliamo vincere la Champions. La stanchezza è normale. Dovremo difendere bene e creare qualcosa in più rispetto all’andata. Ne siamo capaci. Conosciamo la qualità del Chelsea ma non mi hanno tolto il sonno».

FUTURO ZIDANE – «Penso che sarà il nostro allenatore la prossima stagione. Ha un contratto».

PARTITA D’ANDATA – «Nella prima mezz’ora non abbiamo fatto pressione sulla loro difesa, e questo è stato un bene per loro. Poi abbiamo gestito meglio. Nella ripresa avevamo più il possesso e siamo stati più a nostro agio».

HAZARD – «Sappiamo cosa può dare Eden. Penso che possa aiutarci molto in queste partite. Non so come stia davvero perché ha giocato poco, ma è sempre pericoloso».