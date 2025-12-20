Krstovic Atalanta, addio a gennaio? La Dea starebbe ragionando su uno scambio con un altro club di Serie A. Le ultime

Krstovic Atalanta, possibile un addio a gennaio. La Dea è pronta a ragionare su uno scambio con Pinamonti del Sassuolo. Le ultime

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, il nome Krstovic inizia a circolare con sempre maggiore insistenza tra addetti ai lavori e tifosi. Il club bergamasco, infatti, sta valutando attentamente come intervenire per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione, che si preannuncia intensa sia in campionato sia nelle competizioni europee.

L’esigenza dell’Atalanta è resa ancora più evidente dalla temporanea assenza di Ademola Lookman. L’esterno offensivo nigeriano sarà impegnato in Coppa d’Africa e resterà lontano da Bergamo per diverse settimane, privando Palladino di una delle sue armi più importanti in fase offensiva. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta monitorando diversi profili in grado di garantire gol, fisicità e soluzioni tattiche alternative.

In questo contesto prende quota l’ipotesi Krstovic Sassuolo, un’operazione che potrebbe svilupparsi attraverso uno scambio di attaccanti. Secondo quanto riportato da TMW, Nikola Krstovic potrebbe lasciare l’Atalanta già a gennaio dopo essere arrivato in Serie A la scorsa estate. L’attaccante montenegrino ha mostrato buone qualità fisiche e una discreta capacità di attaccare la profondità, caratteristiche che potrebbero sposarsi con il gioco verticale e intenso del Sassuolo.

La possibile operazione ruoterebbe attorno a uno scambio con Andrea Pinamonti, attualmente al Sassuolo. L’ex Inter e Empoli sta vivendo una stagione positiva dal punto di vista individuale, avendo messo a referto quattro gol e tre assist in quindici presenze complessive. Numeri che testimoniano una crescita costante e che lo rendono un profilo appetibile per diverse squadre di Serie A, compresa la Dea.

Per il Sassuolo, puntare su Krstovic significherebbe investire su un attaccante giovane, con margini di miglioramento e potenzialmente valorizzabile nel sistema di Gasperini. Allo stesso tempo, l’Atalanta potrebbe beneficiare di uno scambio che consentirebbe di riequilibrare le rispettive rose in base alle esigenze tecniche.

Al momento si tratta soltanto di un’ipotesi di mercato, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se l’asse Krstovic Sassuolo potrà trasformarsi in una trattativa concreta. Con il mercato di gennaio alle porte, i movimenti in attacco dei nerazzurri potrebbero rivelarsi fondamentali per mantenere alta la competitività della squadra nella seconda metà della stagione.