Krunic in bilico tra addio e permanenza: l’idea del Milan

La situazione di Rade Krunic è in bilico. Il bosniaco non è un titolare di Pioli, ma nel corso dell’ultima stagione si è reso utile alla causa. Il Milan sta valutando l’eventuale cessione anche in relazione agli arrivi a centrocampo.

La dirigenza vorrebbe trattenere il ragazzo qualora non si riuscissero ad acquistare almeno altri due centrocampisti. All’orizzonte, va ricordato, c’è anche la Coppa d’Africa che terrà impegnati Bennacer e Kessie a gennaio.