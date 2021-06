Kulusevski positivo al Covid dopo una cena, il c.t. della Svezia lo giustifica

Dejan Kulusevski avrebbe partecipato a una cena con diverse persone, festa dove avrebbe potuto contrarre il Covid. Il c.t. della Svezia ha però discolpato il calciatore

Dejan Kulusevski è risultato positivo al Covid-19 a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo. In Spagna sta facendo discutere un video TikTok pubblicato da Marca che vede il giocatore svedese coinvolto in quello che sembra essere un festino casalingo.

Janne Andersson, c.t. della Svezia, è già intervenuto in difesa del giocatore in conferenza stampa: «L’ho visto e gli ho parlato Dejan è stato invitato da sua sorella e suo cognato a una cena in un appartamento privato. Quando è arrivato, ha trovato anche alcuni dei suoi amici. Erano lì per fargli una sorpresa. Dejan aveva avuto il COVID-19 prima, quindi non era così preoccupato».