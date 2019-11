Kutuzov: «Mou? Non ha battuto il mio Bari di Ventura» – VIDEO

Nel giorno di Mourinho al Tottenham, Kutuzov racconta con orgoglio di quando lui e il Bari fermarono l’Inter del Triplete

Vitaly Kutuzov, una lunga carriera in Serie A e B, conobbe Josè Mourinho ai tempi del Porto, prima di una partita contro il suo Sporting Lisbona: «Mi stringe la mano e mi chiede come stai, come se mi conoscesse da tutta la vita».

E racconta di come ha fermato l’Inter del Triplete, anche grazie a un suo gol a San Siro: «Ha vinto tutto ma non ha battuto il Bari di Ventura. Grande soddisfazione aver fatto qualcosa per non permettere la vittoria a questi grandi campioni».