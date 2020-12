La confessione di Oblak: «Messi è imprevedibile, non sai mai cosa possa fare»

Il portiere dell’Atletico Madrid Jan Oblak ha rilasciato un’intervista a Sky Sports in cui ha parlato del suo personale rapporto con Lionel Messi

MESSI – «È ancora il miglior giocatore del mondo Ha segnato tanti gol contro di me… Davvero troppi! Ma è un grande giocatore, un giocatore straordinario, il miglior giocatore che ci sia. Capita spesso che lui segni gol e ancora non hai capito come abbia fatto. Pensi di essere vicino a parare e invece non è così. A volte sembra che non tiri neppure in porta che la stia passando e invece fa gol. Messi è imprevedibile. Non sai mai cosa possa fare. Lui è bravo in tutto. Se fai un passo da una parte lui tirerà dall’altra, lo sa, lo vede e agisce. Se vai a terrà ti supererà accanto. Se vai a destra lui andrà a sinistra. Nell’1contro1 hai bisogno di fortuna contro Messi solo di quella».