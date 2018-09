La Roma è stata multata di 2mila euro perché De Rossi e Florenzi non hanno indossato la fascia da capitano regolamentare. Sanzioni anche per i giocatori

Si è discusso molto sulla fascia da capitano personalizzata, in teoria non prevista dal nuovo regolamento della Lega Calcio. Dopo le numerose polemiche arrivate da più parti, i vertici del pallone hanno concesso alla Fiorentina di vestire quella dedicata a Davide Astori mentre le altre squadre dovranno adeguarsi alla nuova direttiva. Per la Roma sono quindi arrivare multe salate. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sentenziato che Alessandro Florenzi e Daniele De Rossi, che si sono avvicendanti nella partita contro di sabato scorso il Chievo indossando una fascia da capitano non regolamentare, sono stati sanzionati di 1.000 euro a testa. Il club di proprietà di James Pallotta dovrà invece pagare una multa di 2.000 euro per responsabilità oggettiva.

«Ammenda di € 2.000,00 alla Società ROMA per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra. – recita la nota della Lega – Ammenda di € 1.000,00 a De Rossi Daniele e Florenzi Alessandro per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A».