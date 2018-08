La Juventus starebbe pensando di imbastire una trattativa per il prossimo anno per Adrien Rabiot o Paul Pogba

In Inghilterra la sirena di chiusura è già suonata mentre in Italia scatterà tra quattro giorni (venerdì alle 20), in Francia e Spagna si arriverà a fine mese. Eppure gli intrecci non si placano, tra presente e futuro. Juventus, Barcellona e Real Madrid si stanno sfidando e si sfideranno in futuro per un colpo a centrocampo. Categoria? Manco a dirlo, top. A cominciare da Adrien Rabiot del quale il suo tecnico Tuchel ha detto: «Non è sicuro che Rabiot resti qui, dipende tutto da lui». Al giovane centrocampista francese scadrà tra un anno il contratto e finora ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo. Juve e Barcellona sono in agguato ma i catalani hanno più tempo e meno di clamorose improvvise buone notizie dal fronte Pogba, proveranno a convincere il francese a trasferirsi in Catalogna. I campioni d’Italia sperano che il ragazzo resista e non cada in tentazioni blaugrana poiché a quel punto, impostare una trattativa a parametro zero con il club francese sarebbe scontato.

Ma occhio alla variabile Pogba. Un suo imminente addio allo United sembra impossibile dal momento che il club inglese non potrebbe tornare sul mercato per sostituirlo. Ma non dimentichiamoci che Mino Raiola è il suo agente e con lui non è mai detta l’ultima parola. Il Barcellona spera di poter ricomporre la coppia a centrocampo Vidal-Pogba che però, spingerebbe alla corte di Allegri, Rabiot il prossimo anno. Se invece, come sostengono in Inghilterra, Pogba dovesse rimanere un Red Devil fino al 31 agosto, dal giorno successivo inizierà una nuova partita per Pogba, con la Juve che proverà a sfruttare i canali preferenziali che ha con il francese.