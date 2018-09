La Juventus ricorda tramite i canali social Gaetano Scirea, bandiera bianconera deceduta prematuramente 29 anni fa

Gaetano Scirea ha giocato 337 partite con la Juventus e per tutti i tifosi bianconeri, anche i più giovani, rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che amano il club di corso Galileo Ferraris. Oggi la Juventus, che ha dovuto lasciare fuori Spinazzola dalla lista UEFA, ha voluto ricordare tramite i suoi canali social il capitano che alzò la Coppa Intercontinentale nel 1981-82. Oggi infatti ricorrono i 29 anni dal tragico incidente stradale che portò alla morte di Scirea, all’epoca dirigente della squadra bianconera. Il club ha condiviso un video che ripercorre la cronistoria della sua esperienza in bianconera come esempio di professionista, campione e uomo di grande umiltà e professionalità.