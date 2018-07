La Juventus è entrata in corsa insieme a molti altri top club europei per Rhian Brewster, attaccante 18enne del Liverpool

La Juventus ha chiuso senza ombra di dubbio la più importante operazione di mercato degli ultimi anni portando Cristiano Ronaldo in Italia ma questo non significa che il lavoro di Marotta e Paratici sia finito. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Sun, i bianconeri guardano al futuro e hanno messo nel mirino un giovane talento inglese conteso da diversi top club europei. Stiamo parlando di Rhian Brewster, attaccante classe 2000 del Liverpool che nella scorsa stagione ha messo a segno 14 gol e 12 assist in 34 presenze con la squadra primavera dei Reds. Nei mesi scorsi per il suo cartellino si sono mossi Arsenal, Tottenham, Barcellona e Bayern Monaco. La Juventus insieme al Paris Saint Germain sono gli ultimi club ad essere stati accostati a Brewster.

Nel frattempo, i bianconeri potrebbero accogliere un altro importante calciatore a livello internazionale dopo Ronaldo. Marcelo del Real Madrid in una lettera indirizzata all’ex compagno di squadra ha lasciato intendere che i due si ritroveranno nuovamente insieme nel prossimo futuro.