Lazio e Siviglia hanno chiuso per il trasferimento di Correa sulla base di 16 milioni più bonus. L’argentino firmerà per 5 anni

L’allenatore Simone Inzaghi può contare su un nuovo rinforzo per l’attacco. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Lazio ha trovato l’accordo con il Siviglia per il trasferimento di Joaquín Correa. Il giocatore classe ’94 potrebbe quindi trasferirsi nella Capitale per 16 milioni di euro più 3 di bonus. L’argentino, che vanta 3 presenze con l’Argentina, firmerà con i bianconcelesti per 5 anni e riceverà un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione.

Correa ha chiuso la passata stagione in Spagna con 7 gol e 7 assist in 39 presenze ma ha già calcato i campi della Serie A con la Sampdoria. L’attaccante ha vestito la maglia blucerchiata nella stagione 2015-2016 mettendo a segno 3 gol in 31 presenze. La Sampdoria, in virtù della clausola sulla futura rivendita stabilita con il Siviglia al momento del suo trasferimento in Andalusia, riceverà 5 milioni di euro. Correa sarà quindi il sostituito di Felipe Anderson trasferitosi al West Ham ma la Lazio sta lavorando anche per altri obiettivi di mercato. Il ds Igli Tare nelle scorse settimane ha tentato di convincere il Bruges a cedere la prima punta brasiliana Wesley ma stando alle parole dell’agente la trattativa al momento è ad un punto morto.