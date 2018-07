L’agente di Wesley afferma di non essere più sicuro che il suo assistito si trasferirà alla Lazio in questa sessione di mercato

La Lazio è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco e tra i tanti nomi sulla lista del ds Igli Tare c’è anche quello di Wesley, punta centrale del Bruges. Il brasiliano nella passata stagione ha realizzato 13 gol e 2 assist nel campionato belga e recentemente ha segnato la rete decisiva in Supercoppa contro lo Standard Liegi. Nelle ultime settimane sembrava che il passaggio di Wesley ai biancocelesti potesse chiudersi con una certa rapidità ma le trattative si sarebbero interrotte quasi definitivamente. L’agente del giocatore, Paulo Nemby. ha infatti confermato di non essere sicuro del buon esito del trasferimento in Italia del suo assistito.

«La trattativa è in fase di stallo, siamo in attesa di una posizione definitiva da parte della Lazio. Wesley è sul mercato e altre proposte sono arrivate al Brugge. Posso dire che c’è ancora la possibilità di chiudere con la Lazio, ma ad oggi non ne sono più così sicuro», ha detto Nemby. I tifosi del club capitolino possono comunque gioire del fatto che non perderanno il proprio bomber, Ciro Immobile. L’attaccante infatti ha oggi allontanato seccamente tutte le voci di mercato che lo riguardano e ha confermato le trattative per il rinnovo.