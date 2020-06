La Liga in TV, il programma del 23 giugno: derby catalano-basco tra Barcellona e Athletic Bilbao, alle 19.30 in campo l’Atletico Madrid

Proseguono i recuperi della Liga. Oggi è il turno del Barcellona, gli azulgrana sono stati agganciati dai rivali del Real Madrid: una vittoria oggi sarà fondamentale per poter proseguire la corsa.

Alle 19.30 ci sarà Levante – Atletico Madrid e Valladolid-Getafe. L’Atleti vuole conquistare la terza vittoria consecutiva per poter tornare in corsa per il titolo, anche se sarà praticamente impossibile.

Ecco il programma di martedì 23 giugno: