La Liga in TV oggi, il programma del 12 giugno: si entra nel vivo in Spagna, in campo anche il Valencia nel match interno col Levante

Ieri il derby di Siviglia ha dato il via al campionato spagnolo post-Covid. Oggi però si ritorna in campo: il Valencia sfiderà nel match interno il Levante, mentre il Granada accoglierà il Getafe. Entrambi i match verranno trasmessi su DAZN, che possiede i diritti per la trasmissione integrale di tutto il campionato iberico.

Ecco il programma completo di venerdì 12 giugno: