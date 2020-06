La Liga in TV oggi, il programma del 20 giugno: alle 14.00 si parte con Espanyol-Levante, alle 22.00 in campo l’Atletico Madrid

Non c’è un attimo di sosta nemmeno in Liga. Si torna in campo anche in Spagna, con l’Atletico Madrid che alle ore 22.00 cercherà di dare maggiore continuità al successo ottenuto contro l’Osasuna. Alle 17.00 è il momento dell’Athletic Bilbao, i baschi sfideranno il Betis Siviglia.

Ecco il programma completo di sabato 20 giugno: