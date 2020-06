La Liga in TV oggi, il programma dell’11 giugno: in campo Betis e Siviglia, il campionato spagnolo riparte dal derby andaluso

Si torna in campo anche in Liga. Il campionato spagnolo riparte dopo l’emergenza post-Covid, con una delle partite più sentite di Spagna, il derby andaluso tra Siviglia e Betis che andrà in onda alle ore 22.00, su DAZN.

Ecco il programma completo e tutte le informazioni utili di giovedì 11 giugno 2020: