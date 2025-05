La Liga, i risultati della 37ª giornata: il Villarreal blinda il quinto posto che vale la Champions, Las Palmas retrocesso

Mancano 90′ alla fine de La Liga che continua ad emettere verdetti: il Villarreal con a vittoria con il Barcellona blinda il quinto posto che permette ai sottomarini gialli di qualificarsi per la prossima Champions League. Il Real Betis sconfitto dall’Atletico Madrid si deve così accontentare dell’Europa League. In coda retrocede il Las Palmas insieme a Valladolid e rimane un solo posto, che verrà deciso all’ultima giornata tra Espanyol e Leganes. Rimangono in dubbio anche il 7 e 8 posto, che valgono il secondo slot in Europa League e Conference, con Celta Vigo, Rayo Vallecano e Osasuna ancora in corsa.

Las Palmas-Leganes 0-1 (6′ Raba)

Valladolid-Alaves 0-1 (18′ Martinez rig.)

Osasuna-Espanyol 2-0 (17′ Budimir, 90+1′ Garcia)

Celta Vigo-Rayo Vallecano 1-2 (10′ Mendoza rig. [CV], 17′ Palazon, 45+2′ de Frutos)

Barcellona-Villarreal 2-3 (4′ Perez [V], 38′ Yamal, 45+5′ Lopez, 50′ Comesana [V], 80′ Buchanan [V])

Real Sociedad-Girona 3-2 (5′ Marin, 10′ Stuani [G], 20′ Oyarzabal rig., 77′ Manzanera [G], 90+1′ Mariezkurrena)

Siviglia-Real Madrid 0-2 (75′ Mbappé, 87′ Bellingham)

Mallorca-Getafe 1-2 (56′ Ambarri, 65′ Uche, 90+3′ Larin [M])

Valencia-Athletic Bilbao 0-1 (72′ Berenguer)

Atletico Madrid-Real Betis 4-1 (10′ Alvarez, 45+3′ Le Normand, 67′ Fornals [RB], 75′ Alvarez, 90+6 Correa)