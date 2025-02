La Liga, Tebas all'attacco: «Il Barcellona doveva andare in B e su Olmo... Real Madrid?Piagnucolosi e cospirazionisti; Rubiales sentenza che meritava»

Il presidente de La Liga Tebas, all’attacco di Barcellona e Real Madrid: ecco le sue parole sul caso Negreira, Dani Olmo e le polemiche arbitrali

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha parlato all’agenzia di stampa spagnola Europa Press. Di seguito un estratto delle sue parole sul Barcellona e il caso Negreira e Dani Olmo, sul Real Madrid contro gli arbitri e la sentenza su Rubiales.

CASO NEGREIRA -«La corruzione sportiva rientra nell’ambito del diritto penale e, quindi, non è soggetta a prescrizione. Questo, però, non significa che qualcuno abbia comprato gli arbitri. Siamo, però, convinti che l’intenzione fosse quella di influenzare la loro promozione o retrocessione. In ambito sportivo, purtroppo, è diverso e quando viene fuori il caso, i fatti sono già prescritti. Se potessimo imporre sanzioni, lo faremmo senza ombra di dubbio. L’ho già detto in passato: se non fosse intervenuta la prescrizione, il Barcellona sarebbe retrocesso».

DANI OLMO – «Ad agosto speravo che riuscissero a risolvere i loro problemi, ma alla fine hanno provato a farlo in fretta e furia gli ultimi tre giorni. Olmo ha firmato il suo contratto sapendo che c’era la possibilità che non avrebbe potuto giocare dopo la fine di dicembre e, per quanto ci riguarda, non deve finire il campionato con il Barcellona».

REAL MADRID CONTRO GLI ARBITRI – «Sembra che tutti siano contro il Real. Piangono per ogni cosa, sto iniziando a vergognarmi di tifare per il Real. Gli arbitri commetteranno sicuramente degli errori. Ma quando affermo che sono dei piagnucolosi, lo faccio perché Florentino Pérez è stato membro della Giunta fino al 2023 e non ha mai detto nulla. Se vincono è contro delle forze maligne, se perdono è per una cospirazione. Lo fanno anche con le partite delle altre, sta diventando una mania, piagnucolando hanno creato una narrativa non vera. É anche una mancanza di rispetto agli altri club: se battono il Real Madrid non è per merito loro, ma perchè l’arbitro ha voluto danneggiare il Real».

RUBIALES – «Ha avuto la sentenza che meritava. Gli auguro il meglio, ma se continua a comportarsi così, non potrà più tornare nel mondo dello sport. Rubiales era odio e sgambetti, ma se vorrà tornare nel mondo dello sport, dovrà liberarsene».