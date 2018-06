Per la terza volta i detentori del titolo escono alla fase a gironi del Mondiale. Prima della Germania era toccato a Spagna e Italia

Vincere il Mondiale è certamente la più grande gioia di un calciatore ma ultimamente per i detentori del titolo l’edizione successiva si rivela un disastro sportivo. La Germania perde con la Corea del Sud per 2 a 0 ed esce clamorosamente ai gironi per la prima volta da quando sono stati introdotti nel 1986. Questa è la terza occasione consecutiva in cui i detentori del titolo non si qualificano alla seconda fase della competizione. Il trend negativo è stato iniziato dall’Italia, che in Sud Africa nel 2010 ha chiuso il Gruppo F composto da Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda con appena 2 punti. Quattro anni dopo è toccato alla Spagna, che in Brasile non è riuscita a qualificarsi agli ottavi perdendo con Olanda e Cile.

Per i tedeschi non è stato un Mondiale fortunato a partire dai sorteggi. Nella storia della Coppa del Mondo nessuna squadra inserita nel Gruppo F è mai riuscita ad arrivare in finale e vincerla. La maledizione ha colpito l’Inghilterra in 3 occasioni (1986, 1990, 2002), Olanda (1994), Germania (1998), Brasile (2002), Italia (2010) e Argentina (2014)