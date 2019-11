La moglie di Insigne butta acqua sul fuoco: «Non ho paura di vivere a Napoli»

Dopo il caos al Napoli sono circolate delle voci che vedevano la moglie di Insigne in procinto di lasciare la città per le minacce subite

La situazione al Napoli è tutto fuorchè tranquilla dopo l’ammutinamento dei giocatori in seguito al match di Champions League. Sono anche circolate voci che vedevano i giocatori in procinto di partire per le minacce subite. A metterle a tacere ci ha pensato la moglie di Lorenzo Insigne, Jenny Darone.

Secondo alcune notizie circolate sul web, infatti, la Darone si sarebbe rifugiata a casa dei genitori in seguito a questo periodo poco felice. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Napolimagazine.com: «Voglio precisare che non ho paura di vivere nella mia città, come ho letto incredibilmente sul web. Sono napoletana e fiera di esserlo. Vado sempre a trovare i miei genitori. Nessun caso, dunque».